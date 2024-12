Potrivit agenției de rating, alegerile parlamentare desfășurate după primul tur al alegerilor prezidențiale au avut ca rezultat un parlament mai divizat.

Aceștia au transmis că durabilitatea unei astfel de coaliții, formată din patru partide, este incertă și că noile alegeri prezidențiale vor menține incertitudinea politică. Potrivit experților, acest lucru va întârzia implementarea măsurilor de consolidare fiscală. În plus, agenția anticipează o datorie publică de 62% din PIB în anul 2026, care va urca până la 70% până în 2028.

"Avem cea mai catastrofala guvernare probabil in ultimii 10 ani ... a lui Klaus Iohannis. sume care arata dezastrul in care se afla astazi Romania. Bancile nu mai au incredere in guvernarea actuala. Astazi avem un deficit bugetar care atinge pana la fin de an 150 de miliarde de lei, suma colosala" declară Marius Lulea, prim-vicepreședintele partidului AUR.