Inspecţia Judiciară a anunțat marţi că a formulat recurs împotriva deciziei Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a CSM în cazul Daniel Horodniceanu.

Hotărârea atacată se referă la acţiunea disciplinară deschisă împotriva vicepreşedintelui CSM Daniel Horodniceanu.

Consiliul Superior al Magistraturii, Secţia pentru procurori în materie disciplinară, a decis în urmă cu două săptămâni să nu dea curs acțiunii de cercetare disciplinare a Inspecției Judiciare în cazul scandalului cu un echipaj de poliție în care a fost implicat Horodniceanu, în luna mai a acestui an.

„Inspecţia Judiciară a formulat recurs împotriva Hotărârii nr. 11 P din 8 noiembrie 2023 a Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a CSM”, a anunțat Inspecţia Judiciară.

Secţia pentru procurori în materie disciplinară a CSM a respins pe 8 noiembrie acţiunea disciplinară iniţiată de Inspecţia Judiciară împotriva procurorului Daniel Horodniceanu, vicepreşedinte CSM, în urma dialogului purtat cu un echipaj de poliţie care l-a oprit în trafic. Acesta a fost acuzat că a avut un comportament inadecvat când a fost oprit in trafic de poliţişti, fiind vorba despre încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii şi folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil, decizia finală în acest caz revenind Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit concluziilor Inspecției Judiciare.

„Respinge acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtului procuror Daniel Constantin Horodniceanu, membru al CSM, cercetat sub aspectul săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute de art 271 lit. a) şi lit. m) din Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de către pârâtul procuror Daniel Constantin Horodniceanu, membru al CSM, ca fiind inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la completul de 5 judecători al ICCJ”, se arată în decizia CSM din 8 noiembrie.

În luna mai, au apărut în spaţiul public imagini în care, oprit în trafic de poliţiştii ieşeni, vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, fost procuror-şef al DIICOT, i-a întrebat pe oamenii legii dacă ştiu cine este şi a ameninţat totodată că va lua legătura cu şeful Poliţiei judeţului Iaşi.

Horodniceanu a susţinut ulterior că a reacționat în acest mod, care nu îl caracterizează, pentru că s-ar fi aflat într-o ”situaţie provocată” şi că regretă că nu a rezistat provocării.

În 27 iunie acest an, procurorul Daniel Horodniceanu a fost trimis în judecată. Inspecţia Judiciară a stabilit că, în cazul vicepreşedintelui CSM Daniel Hordniceanu, acuzat că a avut un comportament inadecvat când a fost oprit in trafic de poliţişti, este vorba despre încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii şi folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil, decizia finală revenind Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

La începutul lunii mai, Daniel Horodniceanu a fost oprit în trafic în timpul nopţii de doi poliţişti, care au şi filmat interacţiunea cu acesta. Pe înregistrarea video au putut fi urmărite declarațiile vicepreședintelui CSM.

Pe 27 iunie, Horodniceanu a fost trimis în judecată disciplinară de Inspecţia Judiciară, care anunța că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorul Daniel Horodniceanu pentru săvârşirea unor abateri disciplinare. Inspectorii judiciari au reţinut ca abatere disciplinară prevăzută de art. 271 lit. a) din Legea 303/2022 raportat la art. 104 din Legea 161/2003 republicată, cu modificările ulterioare, comportamentul procurorului, care, fiind oprit în trafic de agenţi de poliţie, s-a adresat pe un ton superior, ridicat, a manifestat o atitudine agresivă, intimidantă, de natură să pună interlocutorii într-o poziţie umilitoare, contrar comportamentului pe care ar trebui să îl aibă în public orice magistrat.



Potrivit inspectorilor judiciari, procurorul Horodniceanu, în cadrul interacţiunii cu agenţii de poliţie, şi-a declinat şi afirmat repetat calitatea, a ameninţat cu repercusiuni ulterioare prin implicarea superiorilor agenţilor de poliţie, sugerând că ar avea relaţii sau influenţă cu scopul de a primi un tratament favorabil şi de a-şi rezolva problemele în alt cadru decât cel reglementat pentru toţi cetăţenii, ceea ce constituie abatere disciplinară prevăzută de art. 271 lit. m) din Legea 303/2022.



Ca urmare, acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.



Horodniceanu a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire. Deranjat de oprire, Horodniceanu i-a luat la rost pe agenți și i-a amenințat că-i reclamă la superiori. Potrivit înregistrării video apărute în spaţiul public, el i-a întrebat poliţişti după ce a fost oprit în trafic dacă ştiu cine este şi le-a spus că îi va contacta pe superiorii lor. În momentul în care unul dintre poliţişti a răspuns că nu îl cunoaşte, Daniel Horodniceanu i-a menţionat că a condus DIICOT şi este cunoscut de toţi poliţiştii din judeţ.

După apariţia filmării în spaţiul public, Daniel Horodniceanu a transmis că nu a încălcat nicio normă rutieră şi că întreaga situaţie ar fi fost pusă la cale de cei doi poliţişti care îl cunoşteau. Acesta a menţionat că a avut reacţia respectivă întrucât cei doi poliţişti s-ar fi prefăcut că nu ştiu cine este interlocutorul lor.

„Am să vorbesc cu şeful IPJ”, l-a avertizat Daniel Horodniceanu pe unul dintre poliţişti, deşi acesta îi spusese că nu-l amendează, ci doar a dorit să îi atragă atenţia privind greşelile comise în trafic.

Daniel Horodniceanu a insistat că e cunoscut de toţi poliţiştii din Iaşi şi i-a informat pe cei doi agenţi că este procuror de 25 de ani.

Filmarea realizată de poliţişti (nu cu body-cam-ul standard) a fost publicată apoi în mass-media, ulterior și pe reţelele de socializare.

Dialogul incredibil purtat cu polițiștii de procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte CSM



"Sunt procuror-şef Daniel Horodniceanu de la Crimă Organizată. Nu mă cunoaşteţi?", a spus actualul vicepreşedinte al CSM. "Nu vă cunosc", a venit replica agentului de poliţie. "Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare? Dar de unde sunteţi dumneavoastră, de la Vaslui sau de la Iaşi?", a întrebat Horodniceanu, moment în care unul dintre agenţii de poliţie îşi declină identitatea şi precizează că este de la Secţia 1 Poliţie Rurală.

În aceeaşi filmare este surprins momentul în care vicepreşedintelui CSM îi sunt solicitate actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al maşinii şi poliţa de asigurare.



"Eu am să vă dau legitimaţia mea de procuror şi am să vă mai întreb o dată de ce m-aţi oprit?", a continuat Horodniceanu.



Agentul de poliţie îi răspunde că a fost oprit pentru că nu a păstrat distanţa regulamentară în trafic, a făcut o depăşire fără a semnaliza corespunzător şi rula cu o viteză mai mare decât prevederile legale. Poliţistul i-a transmis că nu îl amendează, ci doar i-a solicitat actele pentru că a dorit să îi atragă atenţia la greşelile din trafic.



"Vă rog să îmi mai spuneţi o dată cum vă numiţi", a continuat Horodniceanu, în timp ce îi înmâna o parte dintre documentele solicitate.

DIALOGUL HALUCINANT DINTRE DANIEL HORODNICEANU (D.H.) - POLIȚIST (P)

D.H.: Dumneavoastră, acum, în momentul ăsta, de ce m-ați oprit?



P: Pentru că ne-ați depășit...



D.H: Așa, și? Nu am voie să vă depășesc?



P: Este limită de 50.



D.H: Sunt procuror șef Horodniceanu de la Crimă Organizată. Nu mă cunoașteți?







P: Dați-mi, vă rog, documentele.



D.H: Dar de ce nu mă cunoașteți oare?



P: Și polița de asigurare.



D.H: Polița o s-o căutați pe internet.



P: Deci dumneavoastră aveți posibilitatea să mi-o prezentați fizic sau în format electronic. Nu este obligația noastră, ca polițiști, să vă căutăm polița de asigurare.



D.H: Și dacă nu o am, ce faceți? (...) Eu sunt procuror de 25 de ani, dumneata de când ești polițist?



D.H.: Dumneavoastră m-ați oprit pe mine că eu am avut tupeul să vă depășesc. Exact asta a fost! (...) Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de Crimă Organizată a țării ăsteia.



D.H.: Eu sunt în măsură să fac orice!



P: Ceea ce ne-a deranjat pe noi a fost atitudinea dumneavoastră!



D.H.: Dar știți ce mă miră? Chiar spuneți că nu mă cunoașteți! Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ.

La sfârşitul lunii iunie, Inspecţia Judiciară a prezentat cazul lui Horodniceanu și decizia sa într-un comunicat de presă.

„Inspectorii judiciari au reţinut următoarele:

- Fapta procurorului care, fiind oprit în trafic de agenţi de poliţie, s-a adresat pe un ton superior, ridicat, a manifestat o atitudine agresivă, intimidantă, de natură să pună interlocutorii într-o poziţie umilitoare, contrar comportamentului pe care ar trebui să îl aibă în public orice magistrat constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 271 lit. a) din Legea nr. 303/2022 raportat la art. 104 din Legea nr. 161/2003 republicată, cu modificările ulterioare.

- Fapta procurorului care, în cadrul interacţiunii cu agenţii de poliţie, şi-a declinat şi afirmat repetat calitatea de procuror, a ameninţat cu repercusiuni ulterioare prin implicarea superiorilor agenţilor de poliţie, sugerând că ar avea relaţii sau influenţă cu scopul de a primi un tratament favorabil şi de a-şi rezolva problemele în alt cadru decât cel reglementat pentru toţi cetăţenii constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 271 lit. m) din Legea nr. 303/2022”.

Exercitarea acţiunii disciplinare reprezintă o etapă a procedurii disciplinare şi nu constată definitiv vinovăţia procurorului cercetat disciplinar, se mai preciza în comunicatul Inspecţiei Judiciare.