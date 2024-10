Cu adevarat comic este, însă, raspunsul primit de la un domn care a citit solicitarile domnisoarei:

"Sunt o fata frumoasa (mai mult, foarte frumoasa!) de 28 ani. Sunt inteligentă si am multa clasă. Aș vrea sa ma casatoresc cu cineva care castiga minim jumătate de milion de dolari pe an. Exista pe site-ul asta vreun barbat care sa castige atât? Sau există soții ale unor milionari care pot sa-mi dea sfaturi pe aceasta tema? Am avut deja relatii cu barbati care castigau 200-250 mii $/an, dar acest lucru nu-mi permite sa locuiesc in Central Park West. Cunosc o doamna care face yoga cu mine, care s-a casatorit cu un bancher bogat si traieste la Tribeca; nu e atat de frumoasa ca mine si nici macar atat de inteligenta. Asa ca ma intreb, ce am facut ca sa merit acest lucru si de ce eu nu reusesc? Cum pot sa ajung la nivelul ei de bunăstare?"

Pe același site, răspunsul unui domn:

"Stimată d-ră, am citit e-mailul dvs cu mult interes, m-am gandit profund la cazul dvs si am elaborat un prospect al situatiei dvs. Va asigur ca nu va fac sa pierdeti timpul, deoarece castig mult peste 500 mii $ pe an. Sintetizând, vad situația dvs așa:

Ceea ce dvs oferiti, vazuta din perspectiva unui barbat ca acela pe care-l cautati e pur si simplu o afacere foarte proasta. Si acest lucru din urmatoarele motive: lăsând la o parte bla-bla-bla, ceea ce dvs oferiti e o negociere foarte simpla. Dvs oferiti frumusetea fizica, iar eu ofer banii mei. Propunere foarte clara, doar că exista o mica problema. In mod sigur frumusetea dvs se va diminua putin cate putin si intr-o zi va disparea, in timp ce e foarte probabil sa creasca progresiv contul meu in banca.

Asadar, în termeni economici, dvs sunteti un activ care sufera depreciere, in timp ce eu sunt un activ care produce dividente. Dvs nu numai ca suferiti o depreciere, aceasta e progresivă, crescând in fiecare an! Va explic mai bine: azi dvs aveti 28 de ani, sunteti frumoasa si veti continua sa fiti pt urmatorii 5-10 ani, dar din ce in ce mai putin.

Si intr-o zi, cand veti observa o poza a dvs de azi va veti da seama ca ati devenit o pruna uscata. Acest lucru inseamna, în termeni de bursă, ca azi sunteti bine cotată, în intervalul optim pentru a fi vândută, nu cumparată. Utilizând un limbaj de Wall Street, cine va posedă azi trebuie sa va puna in "trading position" (pozitie de tranzacționare) si nu "buy and hold" (cumpară si ține), cum se pare ca sugerați.

Așadar, în termeni comerciali, căsătoria (buy and hold) cu dvs nu e o afacere buna pe termen mediu/lung. În schimb, închirierea pe o anumita perioada, atât din punct de vedere comercial cât și social poate fi o afacere înteleaptă si am putea să o luăm în calcul. Am putea sa avem o relatie pt o anumita perioadă...

Dacă mă gândesc bine si ca sa ma asigur că sunteti cu adevărat inteligenta, cu clasa si frumoasa, eu potential "client care închiriază" o asa "superlimuzină" cer ceea ce este corect: să facem un drive test. Vă rog, deci, să mă programați (data si ora) când sunteți disponibilă.

Cu stima,

Investitorul dvs"

