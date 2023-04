„Nu am fost astăzi la DNA. În subiectul Romarm, pe numirea unui domn, am fost întrebat, am spus în 10 minute ce aveam de spus, n-am nicio treabă, deci nici măcar nu-l cunosc pe respectivul.

Oricine poate fi întrebat ca martor într-un dosar și îi sfătuiesc pe toți să fie cât se poate de transparenţi și de deschişi și să răspundă la toate întrebările. Dacă s-a întâmplat ceva, e normal să existe întrebări din partea celor care anchetează”, a spus Rareş Bogdan, joi, la un post TV.

Declarațiile lui Rareș Bogdan vin după o ședință cu scântei a liberalilor. Ședință care arată cum coaliția fierbe, la mai puțin de două luni până la rotativa guvernamentală. Rareș Bogdan i-a anunțat pe liberali că vrea postul de vicepremier, dar și ministerul Transporturilor. Atât în ședința de la Vila Lac, cât și în cea de la Parlament, lideri cu greutate din partid s-au plâns de relația pe care PNL a ajuns să o aibă cu PSD-ul. Potrivit unor surse, Vasile Blaga le-ar fi spus liberalilor că au ajuns ospătarii PSD. Mai mult, acesta e nemulțumit de notorietatea pe care o au miniștrii PNL.

„Faptul că la PNL au loc dezbateri pe diverse subiecte arată că suntem un partid viu, avem demnitatea și curajul să spunem lucrurilor pe nume, iar acest gen de exprimări nu cred că trebuie să facă subiectul vreunui comentariu”, a spus Nicolae Ciucă.

Surse liberale spun că premierul ar fi venit cu un mesaj tranșant în ședință: nu rămânem la guvernare cu orice preț, semn că negocierile la rotativă vor avea greutate.