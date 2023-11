„Noi am fost sub o presiune publică pe care PSD a dus-o complet necolegial și incorect, începând de joi, afirmând pe toate canalele că PNL se opune creșterii pensiilor. Chestiune complet falsă, PNL nu se opune și nu s-a opus creșterii pensiilor. Știm exact că puterea de cumpărare a românilor a scăzut și că cei 4,9 milioane de pensionari au nevoie de această creștere. Am spus clar că indexarea trebuie să se realizeze și trebuie să vedem cu cât putem crește diferența. Doamna Bucura-Oprescu a venit cu acest 40%, care este ireal.

Oameni buni, nu ne mai acuzați că nu dorim să mărim pensiile, pentru a ne pune într-o situație imposibilă în spațiul public și pentru a ne întreba pensionarii de ce nu vrem asta. Noi vrem, dar suntem lucizi, responsabili și echilibrați și ne întrebăm de unde luăm banii în 2024 și 2025. PNL a solicitat și sper ca PSD să fie de acord, ca în 2024 Guvernul să nu introducă taxe și impozite suplimentare. Boloș a spus că trebuie să introducem taxe și impozite ca să avem bani de pensii. Noi l-am chemat și i-am spus: Dacă introduci o singură taxă, pleci acasă!”, a afirmat Rareș Bogdan, la un post TV.