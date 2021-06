Realitatea Plus

”Putem să ne întrebăm ce funcționari au greșit, cum ajunge un training la 128.000 și dacă este în lei sau în euro, dacă este în lei, de ce s-a transmis în euro?!

Sunt șocat de faptul că niște funcționari au trimis aceste lucruri.

Îmi doresc să nu ne facem de râs le evaluările de 6 luni, să aducem bani pentru investiții majore. Foarte probabil vom mai avea probleme din cauza unor funcționari incompetenți, adormiți sau lipsiți de orice etică profesională.

Ministerul a trimis o echipă din interior. Este o problemă a membrilor echipei care iau salarii uriașe, venituri suplimentare, sporuri peste sporuri și nu își asumă responsabilitatea. Ba intră în concediul medical, ba au alte chestiuni de rezolvat.

Nu îi poți acuza pe Ghinea, Cîțu, Nazare sau Iohannis pentru că doi funcționari dintr-un anumit minister au fost iresponsabili și au făcut aceste greșeli de transcriere sau de calcul.

PNRR nu a fost respins, trimis înapoi, s-au cerut doar niște lămuriri”, a explicat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a subliniat că România este avantajată în privința sumei care îi este alocată și că ar putea primi fondurile începând din septembrie - octombrie.

”Cel mai important lucru legat de PNRR este că aceste aproape 30 de miliarde nu fac parte din exercițiul financiar multianual al UE, deci nu sunt alocați pentru apartenența la UE. Este un proiect grandios, extrem de mare al UE, din care România ia aproape 30 de miliarde. Franța ia 40, Germania sub 50, dacă ne uităm la forța economică și populație, România este avantajată. Italia și Spania primesc cei mai mulți bani pentru că au fost cel mai grav afectate de pandemie.

Din momentul în care am depus planul, urmează două luni de negociere. Comisia nu e un diriginte, ci partener.

Vorbim de sub 1% din totalul PNRR care necesită îndreptări”, a adăugat europarlamentarul.