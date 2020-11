Rares Bogdan, prima reacție după incendiul de la Piatra Neamț: "Situația e dramatică"

"Este de o gravitate absoluta ca acesti oameni au ajuns acolo din cauza covid si iata ca nu au murit de covid. Au ajuns sa moara in incendiu. Felicitari medicului de serviciu, are arsuri de 80%, a incercat pur si simplu cu pretul vietii sa scoata oamenii de la sectia de ATI. Situatia e dramatica, nu avem toate datele, inca o data se arata ca aceasta tara are nevoie sa fie resetata, coruptia ucide. Faptul ca in ultimii ani au fost schibati 8 manageri arata haosul de la Consiliul Judetean.

Ludovic Orban se afla in acest moment la MAI, alaturi de Marcel Vela, Nelu Tataru a ajuns in urma cu cateva minute la Piatra Neamt. In momentul asta e prioritar sa se salveze vietile oamenilor.", a declarat Rareș Bogdan la Realitatea PLUS.