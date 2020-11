Raluca Turcan, la Sibiu: „Am alocat 1,2 miliarde de euro pentru aparatură medicală în această bătălie pe care o avem de dus pentru sănătatea publică”

Raluca Turcan: „Am semnat astazi, impreuna cu ministrul Marcel Bolos, al saselea contract pentru achizitia de aparatura medicala pentru lupta impotriva COVID la Sibiu. Acest al saselea contract a fost semnat cu Spitalul CFR. (…) In total avem 19 milioane de euro dedicati Sibiului pentru achizitionarea de aparatura medicala. (…) Investitiile in spitale raman, nu sunt doar pt perioada pandemiei COVID. (…) Am alocat 1,2 miliarde de euro pentru aparatura medicala in aceasta batalie pe care o avem de dus pentru sanatatea publica. Suma de 1,2 miliarde de euro a fost suplimentata cu alte 82 de milioane de euro pentru achizitionarea de unitati medicale mobile tot pentru lupta impotriva COVID-19. In urmatorii 4 ani de zile vom avea de investit in sistemul medical aproximativ 6,2 miliarde de euro. (…) Banii trebuie sa intre mana celor care sunt deja pregatiti pentru o reforma profunda in sistemul de sanatate. (…) Avem aproximativ 100 mil de euro alocati pentru programe de preventie.”