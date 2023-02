"Nu am niciun comentariu privind afirmațiile doamnei Udrea. Dacă are probe, să se adreseze autorităților competente," a transmis Raluca Prună într-un mesaj către redacția Realitatea Plus.





Reacția vine după ce fostul ministru al Tineretului a indicat-o pe Raluca Prună drept unul dintre personajele importante într-un grup de interese care ar încerca să impună o agendă de la Bruxelles.





„Există azi în Justiție 2 zone, 2 tabere, unii patrioți care lupta pentru suveranitatea României, oameni care încearcă să blocheze acest asalt care vine dinspre Bruxelles. Se încearcă afectarea suveranității naționale prin desființarea Constituției. Există acești judecători care încearcă să apere și să țină Justiția conform Constițuiei și există gruparea Hastag pe care o vedeți că se implică și are opinii împotriva clasei politice din România și care susține același plan cu Kovesi. Gruparea îl are că vârf de lance pe Kovesi și Macovei. Și pe Prună”, a afirmat Udrea.