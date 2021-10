”Este un ordin care este publicat deja pe toate site-urile de mass- media şi peste tot. Nu face parte din ordinele care ni s-a spus că trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial. Plus, este un ordin de management şi de triaj într-o situaţie de dezastru şi, îmi pare foarte rău, dacă medicina de dezastre nu este în concordanţă cu Constituţia, eu, ca medic, până mi se spune să mă opresc, din cauza Constituţiei, trebuie să respect salvarea vieţii şi principiile pe care le-am învăţat în acest domeniu”, a spus Arafat după criticile Avocatului Poporului.

Întrebat despre posibilitatea ca pacienții să atace în contencios administrativ acest ordin, șeful DSU a răspuns că va explica şi în faţa instanţei motivele pe care le-a avut în vedere.

”Normal, este dreptul oricăruia să se îndrepte în justiţie. Vom explica în justiţie ce am făcut. Sperăm să înţeleagă lumea. Medicina are reguli şi principii. Cine vrea să vadă ce am aplicat - dacă respectă principiile internaţionale ale medicinei şi, mai ales, ale situaţiilor de dezastre medicale - o să înţeleagă că nu am ieşit deloc din normalitate şi din ce s-ar face în orice ţară", a mai explicat Arafat.

Ordinul care prevede suspendarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale care nu sunt urgențe a fost trimis spitalelor. Potrivit şefului DSU, măsura permite prioritizarea "fără un impact major" asupra sănătăţii pacienţilor care au nevoie de îngrijiri.

"Cei care au nevoie de îngrijiri imediate nu vor suferi, cei care nu pot fi amânaţi nu vor suferi. Da, cei care şi-au planificat 'mă operez de hernie de disc azi' şi li se spune că 'peste trei săptămâni', poate că e un disconfort... dar asta nu înseamnă un impact asupra sănătăţii sale”, a mai spus Arafat.

Precizările au fost făcute după ce, miercuri, Avocatul Poporului a atas atenția asupra "consecinţelor dezastruoase" pe care le-ar avea suspendarea internărilor și a intervenţiilor chirurgicale în spitalele publice și a spus că o astfel de decizie, luată prin ordin de ministru, ar fi neconstituțională. Mai multe detalii AICI.