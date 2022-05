Finlanda a decis că vrea să adere la NATO, o schimbare majoră în politica de securitate. Demersul i-a enervat pe liderii de la Kremlin, care au început să vorbească din nou despre un posibil conflict nuclear.

„Pomparea Ucrainei de către țările NATO cu arme, mercenari și desfășurarea de exerciții cresc probabilitatea unui conflict direct și deschis între NATO și Rusia. Un astfel de conflict are întotdeauna riscul să se transforme într-un război nuclear cu drepturi depline”, a scris pe Telegram Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Și Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, consideră aderarea Finlandei la NATO o amenințare pentru Rusia.

Între timp, se duc lupte grele în orașele atacate. Volodimir Zelenski este dispus să elibereze prizonieri ruși în schimbul evacuării soldaților ucraineni captivi în uzina Azovstal din Mariupol, aflată sub asediu. Propunerea nu a fost încă agreată de Rusia. Un fum negru intens s-a ridicat deasupra uzinei, iar bombardamente au loc în fiecare oră.

Iar rușii nu îi iartă nici pe civili. Imagini publicate de CNN arată cum soldați ruși ucid doi bărbați neînarmați.

❗️Graphic content @CNN showed how the Russian military killed 2 unarmed men on March 16. At first,the Russians asked the two Ukrainians for cigarettes, and when they left, they shot them in the back. The victims are the owner of a car salon and a 68-year-old security guard pic.twitter.com/XGIj50luxp

Lupte grele se duc și pentru Insula Șerpilor. Dacă Rusia va reuşi să își instaleze aici sisteme antiaeriene şi baterii lansatoare de rachete de croazieră, va putea domina întreaga zonă de nord-vest a Mării Negre. Pe de altă parte, Vladimir Putin își pregătește populația pentru o eventuală înfrângere. Președintele rus le-ar fi ordonat jurnaliștilor propagandiști să vorbească mai mult despre cum armata rusă se luptă în Ucraina cu întreaga Uniune Europeană și NATO. Informația a fost dezvăluită de Direcția de spionaj de la Kiev. Iar aceasta pare a fi confirmată de ultimele dezbateri care au loc în presa subordonată regimului de la Kremlin. Imaginile cu vagoane pline de soldați ruși morți sunt încă o dovadă a înfrângerii lui Putin.

Al Jazeera published a report in which they showed a refrigerated carriage filled with the bodies of Russian soldiers died in Ukraine.



On the video you can see fragments of the Russian uniform. According to Al Jazeera, the carriage with the bodies was filmed in the Kyiv region. pic.twitter.com/9FzZ0b8JhK