”Putin a ieșit din buncăr ca să își ia la revedere de la Gorbaciov”, este descrierea ce însoțește videoclipul postat de agenția de știri NEXTA.

Funeraliile ultimului lider sovietic vor avea loc sâmbătă, 3 septembrie, însă președintele rus nu va participa, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters.

Miercuri, Kremlinul l-a descris pe Mihail Gorbaciov drept un om de stat care a schimbat istoria lumii, dar i-a reproşat în acelaşi timp ''romantismul'' său cu privire la posibilitatea unei apropieri de Occident.

#Putin left his bunker to attend the funeral of #Gorbachev. pic.twitter.com/BHpW72HPDb