Mai mulți elevi, părinți și profesori au protestat, luni, 3 ianuarie, în fața Ministerului Educației, cu sorcove din crenguțe de brad, pe care și-au scris solicitările, chiar în prima zi în care copiii au revenit la școală, după vacanța de Crăciun.

Corina Atanasiu, care conduce Federația Părinților și Aparținătorilor Legali (FEPAL), a declarat, luni, că lista solicitărilor pentru ministeru „a cerut predictibilitate in ce privește structura anului scolar. Facem apel la ministrul Educației sa tina cont de curbele de efort, sa iesim din dezechilibrele di nacest an școlar. Am discutat despre testare si siguranța copiilor in scoli. Ne nemulțumește în mod concret faptul ca o parte dintre copii, cei de gimnaziu si liceu sunt la scoală, in condițiile în care amavut ăn octombrie o vacanta ilogica, care nu a tinut cont de problemele legate de COVID-19, iar acum copii nostri au fost obligati sa vina la scoală desi ar mai fi fost o saptămână de vacanta”, relatează Realitatea PLUS.

Cei mai mulți elevi spun că preferă școala cu prezență fizică. Asta deși există toate șansele ca în perioada următoare școlile să se închidă din cauza valului 5 al pandemiei.

Nemulțumiri majore sunt și în rândul profesorilor. Aceștia vor ieși în stradă în zilele următoare pentru a cere majorări salariale. Sindicaliștii iau în calcul inclusiv greva generală, dacă nu vor primi salarii mărite cu 16 la sută.