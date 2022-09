Protestele din Iran ajung la cote maxime. Guvernul a blocat accesul oamenilor la Instagram, de teama escaladării tensiunilor. Oamenii au ieșit în stradă în număr mare și scandează împotriva regimului după moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani ucisă în bătaie de polițiști. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Protestele anti-regim se extind cu repeziciune în tot Iranul. Mii de persoane au ieșit pe străzile orașelor din Iran de două zile pentru a protesta după moartea de săptămâna trecută a lui Mahsa Amini, o iraniancă de 22 de ani, care a murit în timp ce se afla în custodia poliției. Femeile au fost în fruntea protestelor violente care au început la sfârșitul săptămânii trecute.

Cinci persoane au fost ucise în Iran în timpul protestelor declanșate săptămâna trecută.

Organizațiile pentru drepturile omului au raportat că cel puțin șapte persoane ar fi fost ucise, scrie CNN.

🚨🚨CNN reports a “fiery” but mostly peaceful protest in #Iran.

pic.twitter.com/feHtvWAhep — Free Man (@Edmund4Texas) September 22, 2022

Autoritățile iraniene au declarat miercuri că trei persoane, inclusiv un membru al forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor, care au ajuns deja în a cincea zi.

Totul a început după ce Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani, a fost omorâtă în bătaie de oamenii legii pentru că purta incorect vălul islamic.

Amini a fost arestată de polițiști pentru că ar fi încălcat legea iraniană care le cere femeilor să își acopere capul, mâinile și picioarele. Amini a murit vineri, 17 septembrie, la spital, după ce a suferit un atac de cord și a intrat în comă. Tânăra, aflată în vizită la familia ei, în Teheran, a fost arestată cu patru zile înaintea morții.

Sursă Foto: Times of Israel

Familia ei a transmis că tânăra nu avea probleme cardiace. Mai multe imagini au fost postate pe rețelele de socializare cu Amini căzând într-un centru de reeducare, după reținerea ei pentru nerespectarea legii iraniene pentru femei.

În aceeași zi, au început protestele. În imaginile de mai jos, femeile din orașul Saqquez și-au scos jihab-urile în semn de protest după uciderea tinerei și scandau: Moarte dictatorului!.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022

Femeile din Sari și-au dat jos jihab-ul și l-au ars în semn de protest. Momentul a fost surprins n imagini care s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 20, 2022

De frica escaladării tensiunilor, guvernul de la Teheran a blocat oamenilor accesul la Instagram, una dintre cele mai folosite platforme sociale. Cu toate astea, mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a protesta față de regim. Forțele de ordine s-au luptat cu unii manifestanți, iar zeci de oameni au fost arestați.