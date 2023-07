Proteste violente în Franța.

Revoltați peste măsură de moartea tânărului de 17 ani, francezii au semănat teroare. În Nanterre, zeci de mașini au fost incendiate, străzile au fost baricadate, iar magazinele au fost jefuite. Apoi au pornit apoi în marș spre marile orașe cu aceleași gânduri.

În centrul Parisului, mai multe magazine au fost sparte și un depozit de autobuze a fost cuprins de flăcări. Oamenii revoltați au încercat inclusiv să dea foc primăriei din Clichy. Teroarea s-a răspândit peste noapte și în Marisilia, Lyon și Toulouse, unde francezii nu au avut limite și au distrus tot ce le-a ieșit în cale.

Peste 40 de mii de forțe de ordine au ieșit în stradă ca să facă față tulburărilor cu grenade lacrimogene. Polițiștii și pompierii au fost nevoiți să se retragă după ce au fost bombardați din toate unghiurile cu artificii și pietre.

Adolescentul de 17 ani din era la volanul mașinii în momentul în care a fost împușcat de polițiști. tânărul nu a oprit la un control de rutină, iar asta a pus forțele de ordine pe jar. În imagini se observă cum polițistul, fără să stea pe gânduri, se apropie de victimă și o împușcă.

Moartea tânărului a provocat un val de tristețe și în rândul vedetelor. Fotbalistul Kylian Mbappe a postat pe Twitter un mesaj cu privire la tragedie, în care mărturisește că suferă pentru Franța și pentru familia băiatului.

Între timp, și Emmanuel Macron a reacționat. Liderul a convocat o celulă de criză și o ședință de urgență. Însă a avut și timp de distracție. Cât Hexagonul clocotea de la un capăt la altul, președintele francez a fost surprins la concertul legendarului Elton John

France is not OK. Police and fire have lost complete control of their major cities. #France #FranceRiots #FranceProtests pic.twitter.com/n2qEtKikzP