Florian Coldea are domiciliul, in acte, in cel mai exclusivist cartier de langa lacul Herastrau, desi locuieste cu sotia intr-un cartier de lux din Nordul Capitalei, intr-o zona megascumpa. Va aratam proprietatile sale in imaginile video de mai jos, proprietăți care se afla in zona de lux unde generalul in rezerva si-a declarat domiciliul.