”Eu vin cu un alt proiect. Mai mare. (...) România este graniță nu numai la Marea Neagră. E graniță și la Caspică. Fac un coridor Marea Neagră – Marea Caspică, mă duc în China și am intrare la Mediterană. Și asta o fac eu”, a declarat Călin Georgescu în cadrul unui interviu.

Declarațiile făcute de Călin Georgescu au creat isterie în sistemul care încearcă din răsputeri să îl scoată din bătălia pentru Cotroceni, deși a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale cu un scor zdrobitor.

Proiectul a mai fost prezentat de Călin Georgescu și înainte de alegerile, însă, pentru că nimeni nu se aștepta să îi spulbere pe politicienii vechi în cursa pentru fotoliul lui Iohannis, nimănui nu i s-a părut aberant, așa cum se întâmplă acum.

Culmea, proiectul care acum este contextat de așa-zișii experți și jurnaliști ai sistemului a fost susținut de fostul ministru al Economiei, Florin Spătaru, și Corina Martin, expert în turism, la un eveniment transnațional, ca soluție pentru a transporta mai ușor materialele sanitare după ce au întâmpinat probleme în timpul pandemiei de coronavirus.

„Am avut dificultăți în a importa materiale, în circulația oamenilor dintr-un loc în altul și am realizat că poate trebuie să fim creativi încă o dată, să discutăm despre noi coridoare prin care să transportăm marfa dintr-un loc în altul”, a declarat Florin Spătaru, fost ministru al Economiei, în cadrul evenimentului.

„Sunt bucuroasă că veți discuta despre modalități de a vă extinde în coridorul intermediar și de a dezvolta afaceri între companiile dumneavoastră, companiile de stat. Noi suntem aici să vă facilităm întâlnirile, să vizitați portul”, a declarat Corina Martin, organizatoarea evenimentului.

De altfel, Călin Georgescu are un program care se numește ”Apă, Hrană, Energie” pe care l-a prezentat în ultimii 14 ani în interviurile date jurnaliștilor care acum îl contestă. Proiectele președintelui ales favorizează economia României și ajută țara să trăiască din propriile resurse.

Pe unde trece coridorul Marea Neagră-Marea Caspică

Coridorul care ar trebui să unească Marea Caspică de Marea Neagră este unul dintre cele mai mari proiecte de transport asumat de lideri din cele mai importante țări cu resurse. Avem harta care arată traseul exact al proiectului.

Vorbim de un proiect discutat la mai multe intalniri la care au participat lideri importanti din aceste tari cu resurse, un proiect care ar trebui sa faca legatura cu mai multe tari importante si sa ajunga in tara noastra, mai exact in portul Constanta.

La o privire pe harta, coridorul ar trebui sa porneasca din Kazahstan, mai exact din Aktau, ajunge in Azerbaidjan in capitala, iar apoi sa ajunga in portul Batumi in Georgia. Ruta continuă sub Marea Neagra si urmeaza sa ajunga in tara noastra, mai exact in portul Constanta, unul dintre porturile strategice ale Romaniei.

Proiectul ar putea fi unul foarte important si din punct de vedere energetic, spun specialistii.

