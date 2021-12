În Banat, prima zi a intervalului va debuta cu o medie a temperaturilor maxime apropiate de normal, în jurul a 4 grade, după care vremea se va răci, astfel încât în perioada 21 - 23 decembrie, mediile vor fi cuprinse între zero şi două grade. Ulterior, valorile diurne vor creşte substanţial, iar în intervalul 25 - 27 decembrie, media maximelor va ajunge la 10 - 12 grade. Din 28 decembrie, tendinţa temperaturilor va fi de scădere treptată de la medii de 8 grade, spre 2 - 3 grade - în primele zile ale lunii ianuarie. Aceeaşi evoluţie termică o vor avea şi valorile din timpul nopţilor, astfel că media minimelor va fi în scădere în primele nopţi, spre -6, chiar -7 grade, apoi de creştere la 4 - 5 grade în nopţile din perioada 25 - 27 decembrie şi din nou de scădere spre -4 grade, la sfârşitul intervalului. Precipitaţii pe arii extinse şi, în general, moderate cantitativ se vor semnala în perioada 24 - 27 decembrie, dar cu caracter local şi slabe şi în 20 decembrie, precum şi în intervalul 28 decembrie - 2 ianuarie.



În regiunea Crişanei, vremea va fi normală termic în prima zi a intervalului, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 3 grade, după care va deveni rece în perioada 21 - 23 decembrie, când mediile vor fi cuprinse între -1 şi un grad. Valorile diurne vor creşte substanţial, iar în intervalul 25 - 27 decembrie, media maximelor va ajunge la 10 - 11 grade. Din 28 decembrie, tendinţa temperaturilor va fi de scădere treptată de la medii de 6 - 8 grade, spre două grade - în primele zile ale lunii ianuarie. O evoluţie termică similară vor avea şi valorile din timpul nopţilor, iar media minimelor va fi în scădere în primele nopţi, până în jurul a -8 grade, după care vor creşte spre 4 - 5 grade, în nopţile din perioada 25 - 27 decembrie şi din nou de scădere spre -4 grade, la sfârşitul intervalului. Precipitaţii pe arii extinse şi în general moderate cantitativ se vor semnala în perioada 24 - 27 decembrie, dar cu caracter local şi slabe în intervalul 28 decembrie - 2 ianuarie, precum şi

în 20 decembrie.



În Transilvania, prima zi a intervalului va debuta cu o medie a temperaturilor maxime apropiate de normal, în jurul a un grad, după care vremea se va răci, astfel încât în perioada 21 - 23 decembrie, mediile vor fi cuprinse între -4 şi -2 grade. Ulterior, valorile diurne vor creşte substanţial, iar în intervalul 25 - 27 decembrie, media maximelor va ajunge la 8 - 9 grade. Din 28 decembrie, tendinţa temperaturilor va fi de scădere treptată de la medii de 6 grade, până în jurul a zero grade, în primele zile ale lunii ianuarie. Valorile termice din timpul nopţilor vor avea o evoluţie similară, astfel încât media minimelor va scădea sub pragul gerului, spre -12 grade, în nopţile din 22 şi 23 decembrie, apoi de creştere spre 1 - 2 grade în nopţile din perioada 25 - 28 decembrie şi, din nou, de scădere între -8 şi -6 grade, la sfârşitul intervalului. Precipitaţii în general slabe cantitativ, dar pe arii extinse, se vor semnala în perioada 24 - 27 decembrie şi cu caracter local în intervalul 28 decembrie - 2 ianuarie, precum şi în 20 decembrie.



În Maramureş, vremea va fi normală termic în prima zi a intervalului, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a un grad, după care va deveni rece în perioada 21 - 23 decembrie, când mediile vor tinde spre -3 grade. Valorile diurne vor creşte în intervalul 25 - 27 decembrie, media maximelor va ajunge la 7 - 8 grade. Din 28 decembrie, tendinţa temperaturilor va fi de scădere treptată de la medii de 4 - 5 grade, până în jurul a zero grade în primele zile ale lunii ianuarie. Aceeaşi evoluţie termică o vor avea şi valorile din timpul nopţilor: media minimelor va scădea pană la pragul gerului, spre -11 grade (în nopţile din 22 şi 23 decembrie), iar apoi va creşte spre 2 - 3 grade (în nopţile din perioada 25 - 28 decembrie) şi, din nou, de scădere spre -6 grade, la sfârşitul intervalului. Precipitaţii pe arii extinse şi în general moderate cantitativ se vor semnala în perioada 24 - 27 decembrie, dar cu caracter local şi slabe în intervalul 28 decembrie - 2 ianuarie, precum şi în zilele de 20 şi 23 decembrie.



În Moldova, intervalul va debuta cu vreme normală termic, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a două grade, după care va deveni rece în perioada 21 - 23 decembrie, când mediile vor oscila între -4 şi -2 grade. Valorile diurne vor creşte considerabil în intervalul 25 - 27 decembrie, când media maximelor se va situa în jurul a 8 grade. Începând din 28 decembrie, temperatura aerului va avea tendinţa de scădere treptată spre medii cuprinse între de -1 grad şi zero grade. Media minimelor nocturne va scădea până la pragul de ger (-10 grade), în nopţile din 22 şi 23 decembrie, dar apoi va creşte spre 3 grade, în nopţile din perioada 25 - 28 decembrie şi, din nou, va scădea la -6 grade, până la sfârşitul intervalului. Vor fi precipitaţii în general slabe cantitativ, cu probabilitate mai mare după data de 24 decembrie.



În Dobrogea, la începutul intervalului, valorile termice se vor situa uşor peste mediile multianuale, cu maxime în jurul a 4 grade şi minime de 1 - 2 grade. Apoi, vremea se va răci, iar la mijlocul primei săptămâni, media maximelor va ajunge la -1 grad, iar cea a minimelor la -7 grade. În intervalul 23 - 26 decembrie, valorile termice vor creşte considerabil, media maximelor va ajunge la 12 - 13 grade, în timp ce minimele vor atinge 6 grade. După data de 27 decembrie, temperatura aerului va avea tendinţa de scădere spre medii regionale ale valorilor diurne în jurul a două grade şi nocturne de la -2 grade la -1 grad. Temporar vor fi precipitaţii la începutul intervalului şi după data de 24 decembrie, dar probabilitatea mai mare va fi în intervalul 27 decembrie - 1 ianuarie.



În Muntenia, vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit în prima zi a intervalului, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 5 grade, după care va deveni rece în perioada 21 - 23 decembrie, când mediile vor tinde spre zero grade. Ulterior, valorile diurne vor creşte semnificativ, iar în intervalul 25 - 27 decembrie, media maximelor va ajunge la 12 grade. Începând cu data de 28 decembrie, temperatura aerului va avea tendinţa de scădere treptată până la medii de 2 - 3 grade. Evoluţie asemănătoare vor avea şi valorile din timpul nopţilor, astfel că media minimelor va scădea până la -8 grade, în nopţile din 22 şi 23 decembrie, apoi de creştere spre 3 - 4 grade în nopţile din perioada 25 - 28 decembrie şi iar de scădere, spre -4 grade, la sfârşitul intervalului. Probabilitatea pentru precipitaţii în general slabe cantitativ va fi în creştere după data de 25 decembrie.



În Oltenia, în prima zi a intervalului, valorile termice se vor situa uşor peste mediile multianuale, cu maxime în jurul a 5 grade şi minime între zero grade şi un grad. Mai târziu, vremea se va răci, iar la mijlocul primei săptămâni, media maximelor va tinde spre zero grade, iar cea a minimelor între -8 şi -7 grade. În intervalul 23 - 26 decembrie, valorile termice vor creşte considerabil, media maximelor va ajunge la 10 - 11 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul a 4 grade. După data de 27 decembrie, temperatura aerului va avea tendinţa de scădere, spre medii ale valorilor diurne în jurul a 3 grade şi nocturne de la -4 la -3 grade. Vor fi precipitaţii temporare, cu o probabilitate mai mare în intervalul 24 decembrie - 1 ianuarie.



La munte, în prima zi a intervalului, media maximelor va fi în jurul a -6 grade, iar cea a minimelor de -7 grade. Vremea se va răci, şi la jumătatea primei săptămâni media maximelor va fi de -12 grade, iar minimele ajung la -17 grade. Până la începutul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor creşte considerabil, media maximelor va ajunge la 3 - 4 grade, în timp ce minimele până în jurul a zero grade. După data de 27 decembrie, temperatura aerului va avea, din nou, tendinţa de scădere spre medii regionale ale valorilor diurne între -5 şi -4 grade şi nocturne de la -10 la -9 grade. Temporar, vor fi precipitaţii la începutul intervalului şi după data de 23 decembrie, posibil mai importante cantitativ în intervalul 24-27 decembrie.