Prima studentă a făcut reclamația în urmă cu trei săptămâni. Fata susșine că totul ar fi început cu un e-mail pe care i l-a trimis profesorului pentru a-l întreba dacă poate face ore de pregătire suplimentară, pentru că avea două examene nepromovate, relatează G4 Media și Click!.

Lucrurile au luat o cu totul altă turnură, spune fata, în timpul celei de-a patra ore de pregătire individuală.

„La început totul a decurs în regulă. După câteva ore a început să mă atingă: prima dată pe picior și apoi avansurile au continuat cu atingeri repetate pe fund. El continua, chiar dacă vedea că eu sunt speriată. Tot se ridica de pe scaun, se plimba prin sală. La sfârșitul sesiunii de pregătire, la ora 20:00, aproximativ, m-a chemat în spate, în biroul dânsului. Eu îl întrebam în mod repetat de ce și el tot repeta să vin mai repede, moment în care s-a apropiat și voia să mă ia în brațe și să mă sărute. Am întors capul, i-am spus nu, iar reacția lui a fost: «bine atunci, pa».”

Tânăra a plecat imediat din sală, spune ea, și după o lună a făcut reclamația. Ea a cerut deja transferul la o altă facultate de profil din țară.

Într-o situație similară s-a aflat însă și o altă studentă.

„Ce mi s-a părut mai ieșit din comun a fost atunci când m-a întrebat unde stau. I-am spus că stau la căminul universitar și mi-a sugerat să mă ducă el, că este în drumul lui. I-am spus că nu, că sunt cu mașina și a zis: «A, ai mașină». Apoi, la ultima oră de pregătire, m-a chemat în jur de 20:00 – 21.00 și m-a ținut în facultate până la 00:00. (...) aveam foarte multe notificări pe telefon. Familia și părinții nu reușeau să dea de mine, pentru că eu l-am dat pe silențios. A văzut că eram agitată și a zis că să încheiem. Mi-am strâns lucrurile și m-am îndreptat spre ușă, iar când să pun mâna pe clanța ușii, el a venit după mine și m-a atins pe sân. Mă uitam în pământ. Am rămas blocată. Cu greu i-am spus nu, pentru că m-am speriat foarte tare și s-a dat la o parte. Am deschis ușa și am plecat.”

Tânăra spune că a ieșit din sală și a ajuns la mașină pe întuneric, pentru că toate luminile erau deja stinse. Ulterior a făcut și ea reclamație.

Ambele studente spun că au trecut examenele de la Rezistența materialelor cu o comisie specială constituită imediat după ce conducerea facultății a aflat despre acest caz.

Parchetul s-a autosesizat după apariția în media a acestui caz. Drept urmare, a fostd eschis un dosar penal „in rem”, ceea ce înseamnă că sunt cercetate faptele și nu persoana.