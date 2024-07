”Dimineață, în jurul orei 06.00, m-au atacat opt câini fără stăpân în zona pieței (...) Am căzut sau leșinat, m-am lovit la tâmplă, genunchi. Trebuie făcut ceva cu ei, nu se poate așa. Am avut noroc azi, dar poate data viitoare nu o să mai am. Poate fi un copil, un bătrân. Vânătăile și traumatismele sunt de la căzătură. Nu m-au mușcat, dar șocul a fost imens. Am tensiunea mare. Tremur toată, nu-mi revin din șoc”, a declarat profesoara, scrie Cronica Găeștiului.



Aceeași haită de maidanezi a mai atacat, în urmă cu câteva zile, 2 femei care traversau zona pe biciclete. Toți locatarii din blocurile învecinate au avut incidente mai mult sau mai puțin periculoase cu aceiași câini, care au devenit extrem de agresivi și care atacă în haită, inclusiv copiii.



”Astăzi vom lua măsuri cu ei. Vom rezolva problema cât mai urgent”, a precizat – pentru Cronica de Găești – primarul Grigore Gheorghe.