Am mers intr-un supermarket si am cumparat o sticla de ulei pe care scrie foarte clar "Produs in Romania". Dar daca citim pe aceeasi eticheta, aflam ca semintele provin din tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii. Cu alte cuvinte, semnintele pot proveni de oriunde. Singura certitudiune pe care o avem, conform ambalajului, este ca semintele au fost presate in Romania si ca uleiul a fost extras la noi in tara.



Reporter: Scrie produs in Romania, tot aici scrie de seminte europene si noneuropene.

Cetatean: Normal ca mint. Semintele nu-s de aici, sunt din Ucraina cred.

Cetatean: Daca produsele sunt din alte tari, la noi doar le prelucreaza...

Reporter: Dvs, cand mergeti la cumparaturi, va uitati sa cumparati din Romania sau va uitati mai mult la pret?

Cetatean: Prefer de-ale noastre romanesti pentru ca sunt mai bune la gust, mai sanatoase.



Reporter: Daca pe un ulei scrie produs in Romania, va asteptati ca semintele de floarea-soarelui sa fie tot de pe campurile de la noi?

Cetatean: Normal, asa ar trebui sa fie, dar nu e chiar asa.



La raft, doar cei atenți și răbdători pot face diferența și nu cad în plasa comercianților. Cumpărătorii sunt atenționați că în numărul lotului găsesc clar detalii cu privire la originea sfeclei de zahăr sau a trestiei.