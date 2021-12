Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

„Să iubesc această țară. Să am răbdare. Să fiu sincer. Și, să fiu, de când m-am mutat aici, să am un rol public. Să pun totul înaintea familiei, chiar daca familia e la bază. Și să pun pe primul loc binele țării”, a relatat Prințul Nicolae despre sfaturile pe care i le-a dat regele Mihai, pentru România.

„Sunt un patriot, iubesc această țară. Dacă e pentru regele Mihai, asta vreau să fac. Trebuie să se țină viu orice”, a mai spus Prințul Nicolae.

Regele i-a povestit și momentul abdicării din 1947 și apoi exilul său prelungit din România.

„Am incercat să mă pun în poziția lui. Mi-a explicat. Până la urmă s-a gândit la popor și la țară. Cum pot rezolva. și știm ce s-a întâmplat, cu mareșalul Antonescu. Când am fost destu lde mare nu mi am pus niciodată această întrebare cu ce a plecat, cum. Propaganda... A spus că a plecat cu 3-4 bagaje, un jeep, motocicleta, a fost controlat. A început viața de la zero, cu nimic. Bunica mea a muncit și a economisit bani”, a povestit despre viața Regelui în Exil.

„În anii 50, pentru doi ani in Anglia, le-a fost foarte greu. Nu poti face o reclamă într-o revistă că regele caută un job. A stat la Bursă la NewYork, 10 ani, a fost greu, famillia era in Elveția. La un moment dat, dl Lear a inființat firma lui la Geneva (compania aeriana - n.red.), la un moment dat s-au intalnit, și pentru bunicul meu atunci a dvenit un loc de vis (jobul-nred.)”, a mai spus Prințul Nicolae.