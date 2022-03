Rotaţia personalului de la centrala nucleară Cernobîl, în prezent dezafectată, a început duminică pentru prima oară de la debutul invaziei ruse în Ucraina, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit AFP.

„Ucraina a informat AIEA că circa jumătate din personal a putut într-un final să meargă acasă, după ce a muncit la centrala controlată în prezent de Rusia timp de aproape patru săptămâni”, a declarat directorul general Rafael Grossi într-un comunicat difuzat în noaptea de duminică spre luni.

'Autoritatea naţională de reglementare ucraineană a confirmat că cei care au plecat au fost deja înlocuiţi cu alţi angajaţi ucraineni', a adăugat şeful AIEA, 'salutând' această rotaţie parţială.

