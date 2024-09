Primul ajutor in caz de arsuri

Daca tu sau o persoana apropiata a suferit o arsura, este foarte important sa stii cum sa actionezi. Deoarece acestea reprezinta uneori leziuni foarte grave, este necesar sa fii atent si sa stii ce tehnici de prim ajutor sunt necesare pentru a nu provoca si mai multe daune organismului. Chiar si daca arsura suferita este una usoara, modul in care actionezi poate fi decisiv cand vine vorba de timpul de vindecare si de gestionarea mai buna a simptomelor.

Primul ajutor pentru arsurile de gradul I

Arsurile de gradul I reprezinta leziuni usoare, asa ca poti aplica toate regulile de prim ajutor doar la tine acasa. În prima faza, va trebui sa opresti sursa arsurii si sa tii victima departe de aceasta. Apoi, îndeparteaza cu grija hainele din zona care a suferit arsura.

Timp de 4-5 minute, tine zona afectata sub un jet de apa călduță sau aplica o compresa rece cu grija. Evita gheata, deoarece ar putea duce la o deteriorare si mai mare a pielii. Leziunea va trebui mentinuta curata pentru a preveni infectarea. Daca aceasta are dimensiuni mici, poti folosi un bandaj.

Pentru a favoriza vindecarea, poti folosi un unguent sau o crema speciala pe care sa o aplici pe arsura. Daca apar dureri, se pot administra medicamente pentru durere, cu efect antiinflamator.

Primul ajutor in cazul arsurilor mai grave

Arsurile de gradul II, III si IV au nevoie de ingrijiri medicale speciale, asa ca va trebui sa ceri ajutorul unui echipaj medical de urgenta. Este extrem de important ca victima sa fie vazuta de un medic daca a suferit arsuri in zona fetei, articulatiilor sau zona genitala, daca zona afectata ocupa o suprafata mare sau daca apar semnele unei infectii.

Pana cand acestia ajung la locul accidentului, va trebui sa te asiguri ca victima respira si ca nu a suferit arsuri interne. Acesta va trebui miscat cu grija, iar zona afectata de leziune ar trebui sa fie usor ridicata. Orice vezicule se formeaza nu vor trebui sparte.

In cazul unei arsuri termice, indeparteaza cu grija hainele din zona afectata. Daca acestea sunt lipite de leziune, nu vor trebui smulse brusc. O arsura chimica va trebui curatata bine cu apa timp de cateva minute. Arsurile electrice sunt cele mai grave. Dupa indepartarea sursei de curent, nu atinge corpul victimei cu mainile goale, ci foloseste un material termoizolant care sa impiedice transmiterea electricitatii.

Tipurile de arsuri variaza in functie de cauze, dar si de cat de grave sunt leziunile produse de acestea. Desi in cazul celor mai serioase este nevoie sa primesti ingrijiri medicale specializate, este important sa stii ce e de facut in fiecare situatie pana cand te poate vedea un specialist.

sursa