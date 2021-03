Autoritățile au identificat 188 de persoane care au recurs la violențe la protestul antirestricții care a avut loc, luni seară, în Capitală, a anunțat șeful Jandarmeriei București.

"Am avut două proteste, în Piața Victoriei și Piața Universității, care la un moment dat, spre miezul nopții, și-a pierdut caracterul pașnic. La un moment dat, trei persoane din acest grup au schimbat direcția de mers, s-au deplasat în altă direcție. Câțiva colegi de-ai mei au vrut să îi legitimeze, moment în care aceștia au devenit violenți. La momentul imobilizării acestor persoane o mare parte a grupului de manifestanți care erau așezați pe carosabil au adresat injurii și au folosit pietre. Ulterior am identificat aceste persoane și am luat măsurile legale. La acest moment am identificat 188 de persoane. 12 dintre colegii mei au fost răniți, 3 dintre aceștia deplasându-se la spital, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Floreasca. Din fericire nu au necesitat internare. Am următorul mesaj pentru români: toate acțiunile noastre, ale autorităților, sunt făcute doar în beneficiul și pentru siguranța cetățeanului", a afirmat Ionel-Cătălin Stegăroiu, director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB).

Întrebat câte persoane au participat la din pacate nu putem sa oferim o cifra exacta cu privire la numarul de manifestanti de noaptea trecuta

o estimare: peste 1500 de persoane

Niciodata nu mergem in misiuni, mai ales la proteste, cu scopul de a provoca sau a incita la acte de violente. noi mergem pentru siguranta participantilor, asta e singurul nostru scop

Despre prezenta galeriilor la proteste: nu putem sa afirmam asta la acest moment, ancheta e in derulare

Cine poarta responsabilitatea: ne referim la asa-zisii lideri informali ai acestor proteste de ieri. Chiar nu pot acum sa va dau numele complete, dar vom putea oferi detalii dupa ce finalizam investigataia

Violentele au fost spontane sau premeditate? Nu am facut o asemenea evaluare la acest moment.

nivelul amenzilor: am avut amenzi si de 15.000 de lei, si de 25.000 de lei, si de 5.000 de lei

Potrivit șefului Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, au fost aplicat 222 de amenzi în valoare de peste 200.000 de lei, 8 dintre acestea fiind aplicate organizatorilor. Valoarea sancțiunilor este de până la 15.000 de lei de persoană, în funcție de gravitatea faptei.

"Poliția Capitalei, , sub supravecherea unităților de parchet competente, au declanșat cercetări sub aspectul săvârșirii acțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii publice, distrugere prin incendiere, furt calificat. Referitor la distrugeri: vitrine, tonomate de alimente, mobilier stradal, statii de autobuz, geamuri ale mijloacelor de transport", a precizat oficialul, menționând că dosarele urmează să fie instrumentate de procurorii de pe lângă judecătoriile sectoarelor 1,3 și 4.

Totodată, Bogdan Berechet a afirmat că toate cele 188 de persoane conduse la sediile de poliție sunt, în prezent, indentificate, fotografiate și amprentate.

La rândul său, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a subliniat că nu se va renunța la restricții în urma protestelor, deoarece măsurile au fost luate pentru a ne proteja pe noi toți.