Centrul European de Comandă al Armatei SUA a publicat, astăzi, imagini filmate de drona americană doborâtă de ruşi în Marea Neagră.

Imaginile arată momentele în care cele două avioane Su-27 ale Forţelor Aeriene ale Rusiei au interceptat drona MQ-9 Reaper, care ar fi decolat din România.

⚡️The #US European Command has published video showing a collision between a Russian fighter jet and an #MQ9 Reaper drone over the Black Sea. pic.twitter.com/hfbclQgjC9