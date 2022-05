"I-am pus lacatul la pat. Avea o papusica: Se juca acolo. I-am spus: Mario, stai cuminte pana vin eu.

I-am lasat mancare, apa.

O legai, cu cine sa o las? Mi-e frica daca o calca o masina", a afirmat bunica.

Fetița, dar și fratele, mai mare cu 5 ani, au fost imediat luați de polițiști din casa bunicii. Copiii sunt acum în grija asistenților de la Protectia Copilului Dolj.

"Copiii au fost preluati in sistem si se afla in siguranta acum. Va fi analizata sit si daca nu se va gasi solutii pentru reintegrare in familia extinsa, vor ramane sub protectie", a declarat Florin Stancu, director Direcția de Asistență și Protecția Copilului Dolj

Cei doi copii au fost abandonați de părinți. Bunica le-a fost și mama, și tată de câțiva ani. Nepoata are un handicap, iar femeia era asistentul ei social.

"Eu i-am crescut singura pe copilasii astia. Mi se rupe inima, nu stiu ce sa fac, nu mai am putere, vin oamenii la mine, dar eu imi fac moarte pentru copiii astia", a mai spus femeia.

Vecinii sunt convinși ca bunica ținea fetița la ea doar pentru bani.

"Nu e nicio parere buna (despre femeie - n.r.). Lua bani si ii manca ea, dar fata -cum era intretinuta ca nu stim nimic", a afirmat o vecina.

Copila de 10 ani a fost găsită pe marginea patului, legată cu un lanț de un picior. La glezna fetiței era un lacăt, iar lanțul era prins de pat.

Femeia va rămâne in următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Aceasta este acuzată de lipsire de libertate.