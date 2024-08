In aceasta dimineata, Robert Negoita a ajuns la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. De mai bine de o ora acesta da explicatii in fata autoritatilor pentru ca ar fi acuzat de abuz in serviciu intr-un dosar privind emiterea unor documente pentru construirea unui bloc, spun surse Realitatea Plus.

Ar fi vorba despre un dosar din anul 2023 in care urmarirea penala era deschisa in rem. Practic, pana acum era cercetata fapta, si nu persoana.

Aceleasi surse spun ca Robert Negoita este acuzat ca in perioada 2015 – 2021 ar fi aprobat emiterea presupus nelegala a unor documente necesare pentru construirea si intabularea unui bloc in centrul Capitalei.

