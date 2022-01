„La congresul din 25 septembrie, în care Klaus Iohannis a încălcat toate princiipile de până atunci. Adica președintele să nu se amestece în treburile unui partid sau susținerea campaniei fără penali în funcții publice sau cel al plagiatorilor. El a încalcat într-un mod flagrant absolut toate aceste principii și a ruinat PNL, chiar dacă este încă la putere. Cred că PNL nu mai are viitor. Eu am ieșit din ALDE atunci când Tăriceanu a bătut palma cu PSD. L-am susținut pe Ioahnnis, sperând și crezând că este neamț, deci are o anumite aitudine, eu lucrând în Germania vreo 4 ani. M-am înșelat, pentru că este inactiv în conducerea țării. Am cerut eu excluderea din PNL, întruncât nici Iohannis și nici partidul nu-mi mai reprezintă principiile. I-am ajutat pe cei de la AUR întrucât am văzut că domnul Călin Georgescu este un român adevărat, un naționalist, care apără și promovează valorile creștine. Susțin Forța Dreptei, sunt liberal, lucruri pe care le-am spus și celor de la AUR. Am serbat Mica Unire împreună cu cei de la Forța Dreptei”, a declarat primarul sucevean în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.