Călin Bibarţ a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că ar fi necesară suma de 23 milioane de lei pentru a putea menţine preţul gigacaloriei la nivelul de anul trecut.

Bibarţ acuză că municipiul Arad ar fi dispărut din anexa actului normativ unde sunt cuprinse sumele alocate fiecărui oraș.

“Municipiul Arad a dispărut, cu toate că era singurul din județul Arad care solicitase sprijin pentru termie. Deși ni s-a spus ulterior că nu se dau municipiilor în această primă fază, am constatat că sunt municipii în țară -Constanța, Suceava și altele – care au primit bani, acestea, la fel ca și noi, înregistrând probleme la acest capitol. Este absolut necesar să primim un ajutor financiar cu atât mai mult cu cât Aradul contribuie foarte mult la bugetul național, iar pe de altă parte, nu din vina arădenilor sau a Aradului, în acest an, prețurile au luat-o razna la gaze. În plus nu consider că este corect ca Primăria Arad să acopere toate datoriile istorice ale CET-ului.”, a declarat Călin Bibarț în conferința de presă de miercuri.

Situația obligă municipalitatea să amâne furnizarea agentului termic către populație, scrie sursazilei.ro

“Dacă am da drumul acum la termie, la preţurile de acum şi fără nicio intervenţie a statului ar însemna ca cetăţeanul să plătească de patru ori mai mult decât plăteşte azi”, a spus Bibarț.

