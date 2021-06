Reținerea are loc în urma mai multor percheziții care au avut loc, ieri dimineață, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în cadrul unui dosar care are ca obiect fraudarea rezultatelor la alegerile locale de anul trecut.

În acest dosar sunt vizați primarul comunei Ciorani, dar și unii angajați din cadrul primăriei.

La alegerile locale din 2020, primarul Marin Voicu a câștigat cel de-al șaselea mandat de edil al localității.