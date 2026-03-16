Prima săptămână a campaniei de curățenie generală în Sectorul 4: peste 60% din numărul gropilor de pe bulevardele Sectorului 4 au fost reparate, arterele de circulație și spațiile verzi au fost igienizate, iar în paralel începe refacerea marcajelor rutier

Prima săptămână a campaniei de curățenie de primăvară în Sectorul 4 al Municipiului București, care include și aspecte privind refacerea covorului asfaltic în zonele în care calea de rulare s-a deteriorat în urma iernii dificile pe care am traversat-o, s-a încheiat cu rezultate notabile, care arată determinarea și eficiența echipelor de muncitori pe care autoritatea locală îi are la lucru în această perioadă.

Astfel, conform situației raportate de către constructorii implicați în această campanie, peste 60% din numărul total al gropilor identificate la nivelul străzilor principale ale Sectorului 4 au fost deja reparate, urmând ca și în această săptămână să fie derulate lucrări similare. În perioada menționată, constructorii au lucrat în zone precum Șoseaua Olteniței (intersecția din proximitatea stației de metrou Constantin Brâncoveanu, ieșirea spre Popești-Leordeni, precum și tronsonul dintre Piața Sudului și intersecția cu străzile Ion Iriceanu și Șoseaua Vitan-Bârzești), bulevardul Alexandru Obregia, bulevardul Constantin Brâncoveanu (spațiile aferente intersecțiilor cu străzile Turnu Măgurele, Huedin, Râul Mara, Nițu Vasile), strada Nițu Vasile (tronsonul dintre Fântâna Florilor și pasajul Piața Sudului) sau Șoseaua Berceni (între Piața Sudului și Spitalul Bagdasar-Arseni).

Advertising

Advertising

Pe măsură ce lucrările de refacere a covorului asfaltic s-au încheiat, în aceleași zone au intervenit și reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, care au refăcut marcajele rutiere, au repoziționat și au reparat semnele de circulație ori alte asemenea elemente de semnalistică a traficului, precum stâlpi de susținere sau stâlpi de blocare a accesului auto în zone interzise. De asemenea, au îndepărtat inscripțiile de tip graffiti de pe semnele rutiere și plăcuțe în genul „loc rezervat”, precum și alte elemente montate ilegal în parcările de reședință.

O atenție deosebită a fost acordată, în cursul săptămânii trecute, curățării și igienizării spațiului public urban pe care Sectorul 4 îl administrează. Astfel de activități au fost derulate de către reprezentanți ai operatorului de salubrizare și ai companiei Totul Verde, atât ziua, cât mai ales în timpul nopții, pentru a îndepărta cât mai repede cu putință urmele ceva mai neplăcute ale iernii.

Așadar, lucrările de igienizare au fost desfășurate la Pasajul Unirii, Pasajul Europa Unită, Pasajul Piața Sudului, dar și pe trotuarele aferente arterelor de circulație precum Alexandru Obregia, Emil Racoviță, Ion Iriceanu, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu sau Șoseaua Berceni, acolo unde au fost spălate elementele de mobilier stradal. Activități similare au avut loc atât în privința stațiilor și refugiilor STB, cât și în zone pietonale cu trafic intens, cum ar fi zona Eroii Revoluției sau esplanada Berceni Arena.

Nici spațiile verzi și locurile de joacă nu au fost ignorate. Atât parcurile mari, cât și zonele verzi aferente bulevardelor au fost îngrijite, salubrizate și reînsămânțate acolo unde era necesar. Asemenea activități au fost derulate și în grădinile blocurilor din zonele în care s-a lucrat. Același „tratament” a fost aplicat și locurilor de joacă pentru copii, care au fost, de asemenea, curățate și igienizate, mai ales în condițiile în care temperaturile au mai crescut, iar copiii și familiile lor sunt îmbiați să iasă la joacă și la relaxare.

Campania de curățenie și de reparații derulată la nivelul Sectorului 4 va continua, atât în aceste zile, cât și în săptămânile ce urmează.