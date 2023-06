Discuția filmată a avut loc la comandamentul armatei ruse din Rostov și a fost distribuită pe rețelele sociale. Prigojin a adresat generalului rus un mesaj direct, afirmând că mercenarii Wagner au reușit să doboare deja trei elicoptere ale armatei ruse și a amenințat că aceștia nu vor ezita să continue să distrugă astfel de aparate, dacă va fi necesar.

„Atacați civili nevinovați”, i-a reproșat Prigojin adjunctului lui Șoigu. „Tocmai ați aruncat în aer un autobuz plin cu oameni. Și nu vă pasă”. Întrucât generalul rus i-a răspuns într-o manieră mai brutală, Prigojin l-a „pus la punct”: „Vorbesc cu tine respectuos. De ce ești necuviincios cu mine? Cine ești tu să mi te adresezi așa?”

Just wow. A video has surfaced showing Prigozhin at the Southern Military District HQ in Rostov-on-Don talking to (and HUMILIATING) Deputy Defense Minister Yunus-bek Yevkurov. He threatens to blockade Rostov and head for Moscow!



I have extreme trouble understanding Yevkurov and… pic.twitter.com/jGr9gaLB1i