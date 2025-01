La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale cu livrare în februarie au urcat marţi cu 4,5%, la 50 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), cel mai ridicat nivel înregistrat după luna octombrie 2023, pentru ca în jurul orei 15:00 GMT să revină la 49,725 euro pentru un MWh.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins orice acord care ar permite gazelor naturale ruseşti să continue să tranziteze prin Ucraina. Din cauza incertitudinilor cu privire la aceste livrări, care reprezintă 5% din cererea totală de gaze a Europei, cotaţiile futures au înregistrat un avans de peste 50% în acest an.



Grupul rus Gazprom a anunţat marţi că a redus volumul de gaze spre Europa via Ucraina. Livrările ar urma să fie oprite complet la 1 ianuarie, după expirarea acordului pe cinci ani privind tranzitul gazelor ruseşti via Ucraina. Oprirea livrărilor spre Slovacia şi alte state din Europa Centrală vine într-un moment în care regiunea ar urma să se confrunte cu temperaturi scăzute în ianuarie. De asemenea, depozitele de gaze se golesc mai repede decât de obicei, ceea ce face mai dificilă reumplerea pentru viitorul sezon.