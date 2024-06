Deși a fost huiduit în prima seară de spectacol, tânărul manelist se bucură acum de celebritate, inclusiv tariful pentru a cânta la evenimente i-a crescut.

Într-un interviu acordat lui Damian Drăghici, artistul a mărturisit că l-a avertizat pe solistul trupei Coldplay, Chris Martin, în privința posibilității ca publicul să reacționeze negativ la prezența sa. Cu toate acestea, sprijinul trupei și dorința de a încerca ceva diferit au fost mai puternice decât temerile inițiale.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că «Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul», nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a explicat Babasha într-un interviu recent.