Declarația vine în contextul în care noul șef al Statului Major al Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a spus că e nevoie ca românii să se pregătească de război pentru că Rusia nu se va opri la Ucraina si ca este nevoie de o lege care sa pregătească populația in caz de război. La Ministerul Apărării au fost, de altfel, discuții, iar voluntariatul pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18-35 de ani ar fi una dintre variante.

Președintele Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, susține că nu ar trebui să ne îngrijorăm.





”Vorbim despre un proiect de lege la care lucrează Ministerul Apărării, care vorbeşte, într-adevăr, despre un stagiu militar voluntar sau pregătire militară voluntară. Termenii, condiţiile le vom vedea cu toţii în momentul în care acest proiect de lege primeşte toate avizele instituţionale”, a spus senatoarea Nicoleta Pauliuc.

”Nu există niciun motiv de panică, pentru că nu se va da nicio lege, nu va face niciun român stagiu militar obligatoriu, nu vom fi luaţi cu arcanul sa mergem în armată”, a afirmat Pauliuc.

Preşedintele comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, Laurenţiu Leoreanu, a precizat la rândul lui că în proiectul Statutului militarului voluntar în termen sunt prevederi privind stagiul voluntar, el arătând că este vorba de femei şi bărbaţi între 18 şi 35 de ani care nu au satisfăcut stagiul militar, iar perioada propusă este de 4 luni, cu anumite recompense, privind cazarea gratuită, salarizarea şi nişte stimulente.

”Nu am intrat în detalii pe propunerea de salarizare, se merge în discuţiile libere undeva la trei salarii medii brute”, a mai afirmat Leoreanu.

Deputatul PNL a declarat că în opinia sa, ”Statutul cadrelor militare” ar trebui primul configurat, pentru ca apoi să fie preluat şi aplicat în legea salarizării unitare.

”Aşteptăm de la Minister aceste lucruri, deocamdată sunt în evoluţie. Au început deja luarea în evidenţă a rezerviştilor care sunt încă apţi combatanţi şi urmează după luarea în evidenţă ca pe parcurs, în unele judeţe am înţeles că a şi început, chemarea pentru o pregătire de bază, de o săptămână, două, iar în paralel, dacă am veni cu această lege, am putea să definim într-o formă mult mai concistentă ceea ce înseamnă rezerva de apărare a României”, a mai afirmat Leoreanu.



Mesajul generalului Gheorghiță Vlad a provocat un adevărat cutremur pe scena politică. În timp ce unii i-au luat apărarea, deputatul PSD Radu Cristescu, membru al Comisiei de Apărare din Camera Deputatilor, a mers si mai departe și i-a cerut demisia.

„Afară din post cu iresponsabilul din fruntea Armatei. S-a umflat peste noapte tărîța în el. Suferă de vedetism. Armata nu de exaltați are nevoie acum, ci de minți lucide și responsabile. Îi recomand ministrului Apărării să-l demită de urgență” a scris, pe Facebook, deputatul PSD.



Românii se așteaptă, în schimb, ca în cazul unui conflict, țara noastră să fie apărată de forțele NATO. Armata Română are în prezent 80.000 de militari profesioniști, dar șeful Statului Major susține că efectivul necesar ar fi de 120.000 de soldați. Cei mai mulţi rezervişti, aproximativ 55 de mii la număr, au în jur de 50 de ani şi în caz de conflict nu pot fi trimişi pe front.