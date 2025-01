"Astăzi este o zi foarte importantă pentru Galați. Am deschis traficului circulația pe podul hobanat. Acest pod va fluidiza traficul pe Drumul de Centură și va spori siguranța rutieră pentru toți participanții la trafic, dar și pentru pietoni, reducând semnificativ timpul petrecut în trafic. Pentru mulți, acest proiect părea imposibil, dar am demonstrat că prin muncă și colaborare am reușit să îndeplinim și acest obiectiv. Fiecare kilometru construit, fiecare detaliu gândit aici reflectă dorința noastră de a aduce infrastructura rutieră a județului nostru la standarde europene. Continuăm să construim împreună pentru un viitor mai bun", a declarat Costel Fotea, citat într-un comunicat de presă remis de CJ Galați.

Potrivit CJ Galați, Podul hobanat are o lungime de aproximativ 500 de metri, lățimea de 19 metri și un pilon central impresionant, cu o înălțime de 62 de metri. Construcția este ancorată cu ajutorul a 44 de hobane și are o structură metalică cu o greutate totală de 1.600 de tone. În realizarea acestui proiect s-au folosit 10.000 de metri cubi de beton și peste 1300 de tone de fier-beton, asigurând o rezistență sporită, chiar și în condiții extreme de trafic și mediu.

"Modernizarea Drumului de Centură, o investiție de 45 de milioane de euro, este unul dintre cele mai mari și mai importante proiecte de infrastructură ale Galațiului din ultimii 30 de ani. Drumul cuprinde un traseu cu o lungime totală de 10,5 kilometri. De asemenea, tronsonul dintre Viaductul Combinatului și strada 9 Mai (blocurile ANL), dar și cel dintre Talcioc și bulevardul George Coșbuc, au fost lărgite la patru benzi. Totodată, proiectul include 6,5 kilometri de piste dedicate bicicliștilor și 20.000 de metri pătrați de spații verzi amenajate. Consiliul Județean Galați va continua investițiile în dezvoltarea durabilă a județului, punând pe primul loc nevoile și bunăstarea cetățenilor", precizează CJ Galați.