Premiul Nobel pentru Medicină, acordat pentru contribuții în identificarea virusului Hepatitei C. Trei cercetători împart distincția în 2020

Hepatita C este o boală cronică şi o cauză importantă a cirozei şi a cancerului hepatic. Prestigiosul premiu este însoţit de o medalie de aur şi un premiu în bani de 10 milioane de coroane suedeze (echivalentul a peste 1.118.000 dolari), graţie moştenirii lăsate în urmă cu 124 de ani de creatorul acestui eveniment, inventatorul suedez Alfred Nobel. Premiul pentru Medicină are o semnificaţie specială în acest an, pe fondul pandemiei de coronavirus, ce a evidenţiat importanţa cercetării medicale pentru societăţile şi economiile din întreaga lume.