Bogdan Aurescu: Ambasadorul nostru la Minsk a mers să o viziteze pe Svetlana Aleksievici, câştigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură

Bogdan Aurescu: "Aţi menţionat Belarus. Pentru că vorbim de încălcări ale drepturilor omului, azi dimineaţă, ambasadorul nostru la Minsk, conform instrucţiunilor mele, a mers, alături de colegi ai săi din UE, să o viziteze pe una dintre faimoasele reprezentate ale opoziţiei - Svetlana Aleksievici, câştigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură, pentru a se asigura că drepturile omului sunt respectate şi cred că trebuie să continuăm să facem presiuni la adresa regimului, pentru a avea un dialog deschis cu opoziţia şi nu prin mijloace represive".

Scriitoare şi jurnalistă, Svetlana Aleksievici, născută în Belarus, a primit premiul Nobel pentru Literatură în 2015. Opera sa documentează mărturii ale adulţilor care în vremea celui de-Al Doilea Război Mondial erau copii ("Ultimii martori"), ale soldaţii sovietici din războiul din Afganistan ("Soldaţii de zinc"), ale femeilor ce au luptat în al Doilea Război Mondial ("Războiul nu are chip de femeie") sau ale supravieţuitorilor celei mai mari catastrofe nucleare din istorie ("Dezastrul de la Cernobîl"). Este una din opozantele regimului de la Minsk.

Here\"s the photo of the European diplomats who went to Svetlana Aleksievich\"s house to keep her safe from the Belarusian authorities. Solidarity in action! https://t.co/HF6OKgcknd