Adrian Zukerman, fost ambasador SUA la Bucuresti, a vorbit, duminica seara, la B1 TV, despre situatia prin care trece tara noastra in prezent avand in vedere razboiul de la granita. Potrivit fostului ambasador, Europa trebuia sa se pregateasca de mult timp de razboi. El a precizat, de asemenea, ca "nimeni nu si-a inchipuit ca Vladimir Putin va ataca", subliniind, pe de alta parte, ca este bine ca premier in Romania este Nicolae Ciuca deoarece "este cel mai respectat militar din Europa".