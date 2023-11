Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj în care regretă trecerea în nefiinţă a unui mare om de stat, dr. Henry Kissinger, arătând că, prin moştenirea sa în domeniul politicii externe şi al ideilor politice, va continua contribuția sa inspirând generațiile care vin și lideri politici.

„Regret trecerea în nefiinţă a unui mare om de stat, dr. Henry Kissinger. Contribuţia sa va continua prin moştenirea sa în domeniul politicii externe şi al ideilor politice şi va rămâne o sursă de inspiraţie pentru generaţiile viitoare de diplomaţi şi lideri”, a transmis Marcel Ciolacu pe rețeaua X, fostă Twitter.

I regret the passing of a great statesman, dr. Henry Kissinger. His contribution will continue through his legacy in foreign policy and political ideas and will remain inspirational for future generations of diplomats & leaders. pic.twitter.com/sIOK1A4ZzG