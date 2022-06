Kissinger: E corect să fie livrate arme grele Kievului. Războiul din Ucraina nu trebuie să devină un război împotriva Rusiei

„Este corect să livram arme grele Kievului. Dar războiul asupra Ucrainei nu trebuie să devină un război împotriva Rusiei”, susține Henry Kissinger, într-un interviu acordat revistei germane Stern. În același timp acesta anticipează apropierea prea mare a Rusiei de China dacă va fi „tratată ca un proscris” în urma războiului din Ucraina.

„Ucrainenii s-au comportat eroic în a-și apăra libertatea, dar și alte țări au propria lor experiență, care nu corespunde neapărat întocmai celor ucrainene. Aceasta este esența oricărei politici. ” El a adăugat că obținerea rezultatului final este o întrebare deschisă și supusă dezbaterii.

Kissinger: Trebuie să învățăm să trăim cu Rusia. Este puțin probabil ca pacea să fie încheiată cu Putin

Fostul secretar de stat american și veteran al diplomației în crizele internaționale spune că „trebuie să învățăm să trăim cu Rusia” și că un acord de pace este puțin probabil să fie încheiat cu Rusia condusă de Vladimir Putin.

„Probabil că va trebui încheiat un tratat de pace cu Putin. Dacă ar fi răsturnat (de la putere, n.r.), asta ar face cu siguranță negocierile mai ușoare. Dar dacă toate obiectivele ar fi atinse, ar avea o continuare a războiului doar pentru a-l răsturna pe Putin, cu siguranță niciun sprijin public, oricât de nepopular este Putin în acest moment”.

Kissinger, către Occident: Nu trebuie să se răspundă cu aceeași monedă la amenințările nucleare ale lui Putin

În același timp, Kissinger avertizează că la amenințările nucleare ale lui Putin nu trebuie să se răspundă cu aceeași monedă, sub nicio formă. Diplomatul american precizează și care ar fi motivele pentru ca Occidentul să nu-i răspundă liderului de la Kremlin la amenințările cu armele nucleare.

„Este o ironie a istoriei că de la Al Doilea Război Mondial au fost cheltuite sume enorme pentru îmbunătățirea armelor nucleare și totuși nicio țară nu le-a folosit, din moment ce nimeni nu poate controla consecințele Dacă trece granița, trebuie să fie respins. A fi de acord cu un tratat de pace care vine sub amenințarea folosirii armelor nucleare este de neconceput. Asta ar schimba lumea”, a mai declarat Kissinger pentru publicația Stern.

Kissinger: Războiul s-a terminat, Rusia și Ucraina însă vor rămâne aici - Scenariul cu o Rusie dezintegrată

Fostul secretar de stat al SUA a continuat să susțină un dialog cu Rusia și cu președintele Vladimir Putin. Kissinger a subliniat că războiul se va încheia într-o zi și atunci relația dintre Ucraina și Rusia va trebui redefinită, ca și relația dintre Europa și Rusia, pentru că Rusia rămâne un factor important în relațiile internaționale. Cu toate acestea, el a avertizat la „factorul China”.

„Dacă Rusia s-ar dezintegra, haosul din Asia Centrală și Orientul Mijlociu ar crea o serie de noi probleme”, a semnalat Kissinger, citat de MTI.

„Cred că China și Statele Unite sunt două superputeri care au potențialul de a distruge umanitatea, iar aceste capacități devin din ce în ce mai puternice, an de an. Și toate acestea sunt completate de inteligența artificială, care creează o formă de război în care nimeni nu are experiență. (...) Avem responsabilități: să fii puternic strategic, evitând dominația altei țări, iar această relație trebuie tratată în așa fel încât să nu ajungem în aceeași situație ca europenii înainte de Primul Război Mondial, când au intrat într-un război ca niște somnambuli”, a mai spus Kissinger în interviul din Stern.