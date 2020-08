Premierul Ludovic Orban: Parlamentarii PNL nu vor intra în sală pentru a vota moțiunea de cenzură depusă de PSD

Ludovic Orban a anunțat că parlamentarii PNL nu vor participa, luni, la votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD.

„Parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură depusă de PSD și nu vor intra în sală, luni, pentru a vota”, a anunțat Ludovic Orban, duminică seară, la un post TV.

Președintele PNL spune că parlamentarii liberali consideră că moțiunea de cenzură nu este constituțională

„Din ce am simțit, cei de la PSD vor să treacă această moțiune, dar nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. PSD și-a dovedit încă o dată <originalitatea>. În 30 de ani, pentru prima dată au pus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională.

Este o poțiune de cianură, cum am intitulat-o, pe care o administrează PSD unei Românii care are nevoie de stabilitate. PSD demonstrează o dată în plus că nu înțelege care sunt nevoile reale ale României și încearcă să arunce țara în haos”, a declarat premierul Ludovic Orban duminică seara.

Liderul deputaților liberali, Florin Roman, anunțase deja că grupul parlamentar pe care îl conduce nu va intra în sală la votul moțiunii, luni, de la ora 14.00.

Partidul Social Democrat a depus pe 17 august moțiunea de cenzură intitulată "Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată. Belșug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor". Moțiunea a fost citită în plenul comun pe 20 august.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD va fi dezbătută şi votată în ultima zi a sesiunii extraordinare, luni, 31 august, de la ora 14,00.

PSD, ALDE, Pro România și PPU-sl au anunțat că votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal, iar PMP, USR-PLUS vor boicota, iar UDMR a anunțat că va anunța înaintea dezbaterii cum va vota.

În cazul în care moțiunea de cenzură va putea strânge 233 de voturi „pentru” și va fi votată, ar fi pentru a doua oară când un guvern condus de Ludovic Orban este demis printr-o moțiune de cenzură, într-un singur an.

Primul Cabinet Orban a căzut, după patru luni de mandat, în primăvara acestui an, înainte de declararea epidemiei de coronavirus. 261 de parlamentari au votat, pe 5 februarie, „pentru” trecerea moțiunii de cenzură „Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti”, iniţiată de PSD.