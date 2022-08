Sanna Marin a spus că filmarea era una privată, realizată într-un spațiu privat unde s-a distrat, dar ca nu a făcut nimic ilegal. Imaginile au stârnit numeroase reacții în rândul cetățenilor finlandezi.

Premier: Am petrecut seara cu prietenii mei. Doar ne-am distrat într-un mod mai „gălăgios”. Eu am dansat și am cântat.

Reporter: Ați consumat substanțe interzise la petrecere?

Premier: Doar alcool.

Reporter: Fără droguri?

Premier: Nu, din câte știu eu.

Potrivit presei finlandeze, se pare că unul dintre ceilalți petrecăreți strigă pe fundal un cuvânt în finlandeză („jauhojengi”), care înseamnă „Gașca de făină” și este, de asemenea, un argou pentru cocaină.



Reporter: Într-un alt videoclip cineva menționează pe fundal „Flour Gang” (n.r. – Gașca de Făină), ce înseamnă asta?

Premier: Nu știu nimic despre acest lucru.



În apărarea premierului finlandez a sărit chiar deputatul USR care conduce Comisia pentru Tineret și Sport în Parlamentul României. Oana Țoiu a mărturisit pe rețelele de socializare ce face mai exact când nu poartă sacoul de politician.

"Dansez, și beau bere și Hugo și Pinot Noir, și când sunt în timpul meu liber nu port sacou.

Este un motiv pentru care arăt aici doar sacoul și nu și asta pentru că știu că filmul de mai jos va fi judecat în fel și chip. Să fie. Am înțeles din cearta în direct în studio că nu va funcționa doar să mă încrunt la cererile de demisie dacă nu arătăm totuși, mai multe, că bucuria de a dansa nu micșorează cu nimic standardul profesional. Revolta nu e rea, dar e bună când politicenii încalcă valori nu când sunt ele însele.

Avem nevoie de mai multe femei, de mai multe tinere, de mai mulți tineri în politică și în alte meserii cu presiune publică și nu merge să ne așteptăm că își vor trăi weekendurile în bibliotecă", a scris Oana Țoiu, președintele USR al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților pe contul său de pe Facebook, unde a postat și un clip din tinerețe.

În vârstă de 36 de ani, Sanna Marin este considerată cel mai „cool” premier al Europei și a fost criticată nu doar în țara ei, dar și în presa internațională. În urmă cu o lună, Sanna Marin a fost văzută la un festival de muzică rock unde s-a îmbrăcat cu o geacă de piele, tricou negru, blugi scurți și bocanci negri.



Mulți spun că atitudinea ei este depravată, în timp ce alții susțin că acest scandal îi va crește semnificativ popularitatea. Pe de altă parte sunt și analiști care spun că scandalul destabilizează Finlanda, iar principalul beneficiar este Kremlinul. Rusia și Finlanda au o graniță de peste 1.300 de kilometri, iar țara scandinavă și-a exprimat dorința de a adera la NATO.



La 36 de ani ai săi, Sanna Marin este căsătorită și se află în relația cu partenerul său de viață de 18 ani, însă presa de scandal din Finlanda anunță că a fost văzută în mai multe ipostaze nepotrivite.