"Este o ţintă, să spunem, dificil de atins, dar nu imposibil de atins. (...) Nu am o dată preconizată. Deocamdată ţinta este cinci milioane pe 1 iunie. Vă spun că este dificil, pentru că mai este o perioadă scurtă de timp şi, dacă împărţim acel milion la numărul de zile, vedem că este destul de strâns. Bucureştiul ar trebui să se ducă undeva spre 20.000 şi încă nu a ajuns acolo, de exemplu. Dacă mă uit doar la Bucureşti, Nu ştiu situaţia din celelalte judeţe (...)", a spus Stoica, într-o conferinţă de presă desfăşurată în parcarea de la Metro Berceni, cu prilejul deschiderii primului centru de vaccinare Drive Thru din Sectorul 4.



Răspunzând unei întrebări referitoare la modul în care elevii vor trece din nou online, în eventualitatea creşterii incidenţei ratei de infectare, prefectul Capitalei a afirmat că va fi urmată aceeaşi procedură cu cea aplicată pentru revenirea la cursuri în format fizic.



„Să sperăm că nu se va întâmpla lucrul ăsta şi nu va mai creşte, dar dacă, într-adevăr va creşte peste unu la mie, atunci vom urma aceeaşi procedură pe care am urmat-o pentru a permite şcolilor să intre în programul fizic şi anume: aşteptăm să vedem că trendul se confirmă peste unu la mie, după care luăm decizia de trecere în online pe scenariul care este deja prevăzut în Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii”, a precizat Alin Stoica.