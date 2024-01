„S-a discutat aproximativ două ore şi mai bine. Nu s-a pronunţat cuvântul protest pe parcursul acestor discuţii. Deci sunt precis în ceea ce vă spun. Nu s-a pronunţat cuvântul protest. A fost o discuţie despre cum să consolidăm sistemul Ministerului Afacerilor Interne, cum să facem acţiunea noastră mai profesionistă, eficientă pentru cetăţean, pentru comunitate, cum să păstrăm şi să consolidăm acest bun de valoare naţională, care se cheamă siguranţă publică şi siguranţă naţională", a spus Predoiu.



El a arătat că soluţiile nu vin de pe o zi pe alta, însă au fost discutate în perspectivă şi şi-a exprimat convingerea că vor fi concretizate în acest an.



"Fără a intra în detalii, pot să vă spun că discuţia a fost constructivă şi a rezultat într-un consens cu ceea ce trebuie făcut mai departe şi de către guvern, şi de către minister, şi de către sindicate, care şi-au angajat efortul în profesionalizarea acţiunii trupelor noastre din Ministerul Afacerilor Interne în creşterea nivelului de integritate, de conştientizare a importanţei muncii lor. Şi le mulţumesc şi eu tuturor celor care au participat la această discuţie", a afirmat Predoiu.



În ceea ce priveşte deficitul de personal, ministrul a arătat că se pune în aplicare un complex de măsuri care s-au discutat, respectiv acoperirea acestuia din promoţiile Academiei de Poliţie, dar şi a şcolilor de agenţi şi de pregătire profesională, în acelaşi timp completând într-o procedură de atragere a forţei de muncă din sursă externă.



"Deci ceea ce am pierdut anul trecut, între ghilimele 'pierdut' ca forţă de muncă, vom recăpăta anul acesta prin măsurile pe care le punem în practică. Asta nu înseamnă că deficitul va fi eliminat, ci doar redus. E un obiectiv care poate fi atins etapizat în doar câţiva ani de zile, într-un singur an este imposibil acest lucru", a mai spus Predoiu.