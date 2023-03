L-triptofanul este un aminoacid extrem de rar întâlnit în alimentație, de aceea este important să cunoastem sursele alimentare care îl conțin și să-l includem în dieta noastră regulat. Acest aminoacid este un precursor al serotoninei, cunoscutul hormon al fericirii, motiv pentru care poate fi considerat un remediu natural pentru ameliorarea simptomelor depresiei sezoniere. În plus, L-triptofanul stimulează productia de melatonina, hormonul responsabil pentru reglarea ciclului somn-veghe, și poate fi de ajutor în reducerea simptomelor de sevraj la renunțarea la fumat.

De asemenea, se pare ca L-triptofanul are un rol important în controlul greutății corporale. Acest aminoacid acționează asupra metabolismului pentru a echilibra apetitul și pentru a ajuta la menținerea unui echilibru psihologic sănătos, cele două fiind strâns corelate. De aceea, L-triptofanul este uneori utilizat în tratamentul obezității și a excesului de greutate.

Pentru a identifica sursele alimentare bogate în triptofan, trebuie să înțelegem importanța legăturii dintre dieta noastra și starea noastră de spirit. Contrar unei idei preconcepute, stările noastre de spirit nu apar din senin, ci sunt direct influențate de ceea ce mâncăm în fiecare zi sau cu o săptămână în urmă. Aceste sentimente și emotii sunt traduse la nivel biochimic de anumiți hormoni care circulă în corpul nostru. Din păcate, nu toți suntem dotați cu aceleași capacități de a produce serotonină în mod natural.

De aceea, trebuie sa fim constienti de alimentele pe care le consumam zilnic si sa alegem nutrienții care favorizează producerea hormonilor fericirii, nu doar pentru a ne simți bine, ci si pentru a ne menține sănătoși. Starea de bine influențează direct performanța sistemului nostru imunitar și ne ajută să fim mai putin vulnerabili la diferite boli.

Astfel, este important sa identificam sursele alimentare bogate in triptofan si sa le includem in dieta noastra, pentru a asigura necesarul de nutrienți care ne pot ajuta sa ne mentinem o stare de spirit pozitivă și sănătatea generală.

Iată alimentele bogate în precursorul hormonului fericirii

Carne, oua si pui: (aproape 19000mg/100g). Pestele si crustaceele sunt, de asemenea, bogate in el: (704mg/100g).

Cereale, in special orez, si leguminoase, seminte si seminte oleaginoase, in special migdale si nuci caju.

Unele branzeturi, cum ar fi parmezanul: (aproape 560 mg de triptofan pentru 100 g de parmezan).

Pe partea de fructe, trebuie sa puneti accentul pe banane, curmale si mango.

Ciocolata este si aliatul tau, de retinut ca este bogata in minerale, in special magneziu, care este foarte util in lupta impotriva stresului.