Tragedia de la Marmolada. Unul dintre primii salvatori care au ajuns după prăbușirea ghețarului la Marmolada a descris imaginile drept cutremurătoare.

„Vârful muntelui a coborât. Alpiniștii? Echipați fără nici cea mai mică greșeală”, a comentat Luigi Felicetti, un tehnician al Serviciului de salvare alpină din Alta Val di Fassa, care a intervenit pentru salvarea alpiniștilor măturați în prăbușirea blocului de gheață.

„Blocuri de gheață și pietre uriașe peste tot, am început să căutăm și am găsit primul mort”, a adăugat Felicetti, potrivit giornaletrentino.it.

„Când ne-au sunat, la ora 1.30 dimineața (3 iulie, n.r.), ne-au spus că Marmolada s-a prăbușit, vârful Marmoladei s-a prăbușit, ceea ce nu este altceva decât o bucată mare de gheață care s-a desprins și a trecut peste toți cei care se aflau pe ghețar.

Când am ajuns, ne-am confruntat cu o imagine îngrozitoare, erau blocuri uriașe de gheață și stâncă peste tot, am început să căutăm și am găsit primele victime. Alpiniștii nu au avut nicio vină. Erau toți cu corzi și crampoane, erau foarte bine echipați, au fost atât de ghinioniști”, a spus Luigi Felicetti.

Operaţiunile de căutare de la Marmolada a eventualilor supravieţuitori au fost reluate luni după prăbuşirea gheţarului în Munţii Dolomiţi, cel mai mare din Alpii italieni.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

Tragedia de la Marmolada. Căutările făcute de salvatori devin dificile din cauza vremii nefavorabile care afectează zona. În acest moment nu poate ajunge nimeni la ghețar. Chiar și dronele trimise în zonă trebuie să rămână la sol din cauza ploii.

Primele concluzii trase după catastrofa de la Marmolada arată că era apă acumulată la baza vârfului de gheață și între straturile de gheață, presiunea crescută din crevasele pline cu apă, acestea fiind probabil principalele cauze ale prăbușirii ghețarului, inclusiv schimbările climei, cu temperaturi foarte ridicate.

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.



Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

BILANȚUL PARȚIAL AL TRAGEDIEI DE LA MARMOLADA: 7 morți, 8 răniți, 14 dispăruți

„Bilanțul parțial al dezastrului de la Marmolada este de șapte victime, dintre care trei au fost identificate, și 8 răniți, dintre care doi sunt în stare foarte gravă”, a anunțat guvernatorul provinciei Trento, Maurizio Fugatti.

Sunt 14 persoane date dispărute. Familiile acestora au anunțat că nu s-au întors acasă. Dintre aceștia, patru sunt cetățeni străini: 3 cehi și un austriac. În tabăra de bază sunt încă prezente patru mașini și nu sunt vești despre proprietari: toți sunt străini, din Germania, două din Cehia și una din Ungaria.

Părți ale unui ghețar s-au prăbușit duminică, pe 3 iulie, în Alpii italieni, pe fondul unor temperaturi record. Avalanșa a avut loc pe Marmolada, un munte de peste 3.300 de metri din lanțul Dolomiților, în partea de est a Alpilor italieni, între regiunile Trento și Veneto. Căldura extremă a dus la topirea ghețarului, temperaturile ajungând în zonă la peste 10 grade.

Tragedia de la Marmolada. Și premierul italian a ajuns la locul tragediei din Alpii italieni luni după amiază. Mario Draghi a spus că trebuie luate măsuri pentru ca „ceea ce s-a întâmplat pe Marmolada să nu se mai repete în Italia”. În urma prăbușirii ghețarului au murit cel puțin 7 oameni, 8 sunt grav răniți și peste 10 erau dați dispăruți.