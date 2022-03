„Am venit să aduc divorțul dintre SPP și domnul Traian. A fost divorțul dintre RA-APPS și dânsul”, a precizat poștașul în fața vilei unde încă mai locuiește familia Băsescu.

Întrebat de jurnaliști de ce a venit, poștașul a declarat că are un plic de la serviciul de pază și protecție, și taloanele de pensie.

„Înainte nu strigam așa, era pază. (…) Am vorbit cu el acum un an, și tot așa, avea probleme cu auzul. Mi-a spus dânsul personal”, mai spune poștașul, care a mai precizat că Traian Băsescu are termen zece zile să ridice plicul de la poștă.

Reacția Poștei Române

„Nu ne bucură absolut deloc informațiile pe care le-am aflat. Am demarat o anchetă și am văzut și imaginile și suntem întristați că se întâmplă lucrul acesta. Într-adevăr au fost niște atribuții care s-au depășit mult. Ne pare rău că s-a întâmplat acest lucru, încă nu știm exact ce măsuri vom lua, dar cu siguranță vom lua măsuri. Nu este în regulă ce s-a întâmplat. Nu am știut de acestă poveste. Nu ocolim să răspundem la întrebări, dar nu am știut. Vom lua măsuri”, a precizat coordonatorul compartimentului de comunicare al Poștei Române, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.