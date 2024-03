Un raport recent al Poliției Române aduce în atenție statistici importante despre accidentele rutiere produse în România. Acest document dezvăluie informații inedite, precum luna din an in care au fost inregistrate in 2023 cele mai multe accidente, zilele din săptămână cu cele mai multe accidente, dar si soselele care le-au dat cele mai mari batai de cap șoferilor in ceea ce priveste incidentele rutiere.